Sergio Ramos: ‘Lionel Messi’ye karşı acı çektik! O olmasaydı…’

‘Sergio Ramos Efsanesi’ adlı belgesel serisinde konuşan Real Madrid’in başarılı savunmacısı Sergio Ramos, Barcelona’dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi’ye dair dikkat çekici bir açıklama yaptı.

35 yaşındaki İspanyol stoper, “Bunca yıldır Lionel Messi’ye karşı acı çektik. Belki Barcelona’da olmasaydı, daha fazla şampiyonluk kazanırdık” diyerek çarpıcı bir yorum yaptı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho zamanında daha fazla kupa kazanabilecek kapasiteye sahip olduklarını söyleyen Ramos, “Tarihin en iyi Barcelona’sıyla karşılaştığımız zamanlardı. Mourinho gibi harika bir antrenörümüz vardı ama onları yenmek çok zordu. Fazla galibiyetimiz yoktu. İki tarafın da neden olduğu çok fazla gerilim vardı” diye konuştu.

Yaklaşık 16 yıldır Real Madrid forması giyen deneyimli kaptan, 4 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2 Kral Kupası, 4 Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kıpa ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.