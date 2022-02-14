Sergio Ramos, Real Madrid maçında yok

Paris Saint Germain'de Sergio Ramos, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

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Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain’de Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Real Madrid karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Fransız ekibinden yapılan duyuruda, İspanyol savunma oyuncusunun sakatlığının devam ettiği ve bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yaz transfer döneminde Real Madrid’den, PSG’ye bedelsiz bir şekilde transfer olan tecrübeli yıldız eski takımına karşı ilk kez rakip olma fırsatını kaçıracak.

PSG ile Real Madrid 15 Şubat Salı günü Paris’te karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.