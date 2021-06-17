Sergio Ramos, Real Madrid’e gözyaşlarıyla veda etti: ‘Bir gün geri geleceğim’

İspanya La Liga devi Real Madrid’in ikonlaşmış isimlerinden olan kaptan Sergio Ramos, 16 yıllık serüvenin ardından gözyaşları içinde veda etti.

Real Madrid formasıyla 671 maça çıkan ve 101 gol atan Sergio Ramos, kariyerine dört Şampiyonlar Ligi, dört Kulüpler Dünya Kupası, üç Avrupa Süper Kupası, beş La Liga, iki Kral Kupası ve dört İspanya Süper Kupası zaferi sığdırdı.

@SergioRamos toma la palabra por primera vez desde el anuncio de su marcha… y no puede evitar emocionarse Sigue EN DIRECTO la rueda de prensa de despedida del capitán del Real Madrid: https://t.co/VWQarCNQdj pic.twitter.com/IXNA7Mrqhq — MARCA (@marca) June 17, 2021

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Ramos, kulüple yeni anlaşma sağlayamayınca ayrılmak zorunda kaldı. Deneyimli savunmacı kendisi için düzenlenen törene ailesiyle birlikte katılırken, Başkan Florentino Perez de kısa bir konuşma yaptı.

Başkan Perez, “Başardıklarınla gerçekten gurur duyuyorum. Real Madrid’in efsanelerinden birisin. Herkesin saygısını ve hayranlığını kazandın. Bizlerin hafızasında hep olacaksın. Bu kulübe her şeyini verdin ve forması için her zaman sonuna kadar savaştın” ifadelerini kullandı.

Ramos konuşmaya başladığı anda büyük bir alkış sesi duyulurken, gözyaşları içindeki tecrübeli futbolcu tüm kulüp çalışanlarına, ailesine, başkana ve taraftarlara onun için yaptıkları her şey için teşekkür etti.

“BİR GÜN GERİ GELECEĞİM”

“Hayatımdaki güzel bir dönemin sonu” diyen Ramos, şu sözleri sarf etti: “Ben başkaları tarafından tanımlanmayı seven biriyim. Tek bir kelime kullanmam gerekirse saflık olurdu. Bu kulüp için ruhumu verdim. İnsan olarak böyle hatırlanmak istiyorum. Zamanı geldi. Hayatımdaki en zor şeylerden biri. Real Madrid’e veda etmeye asla hazır olamazsın. Bir gün buraya geri geleceğim, eminim. Real Madrid’e teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacak.”

“HİÇ AYRILMAK İSTEMEDİM, SÜRE DOLDU DEDİLER”

“Sözleşme konusunda ilk söylemek istediğim şey hiç ayrılmak istemediğim. Burada kalmak istedim. Kulüp bana sözleşmemi uzatma imkanı sundu ama covid nedeniyle ikinci planda kaldı. Sonra kulüp maaş indirimli 1 yıllık teklif yaptı. Sorunun ekonomik olmadığını söylemeliyim. Kendim ve ailem için iki yıl ve huzur istedim. Son görüşmelerde bir yıllık teklifi kabul ettim ama artık mümkün olmadığı söylendi. Teklifin süresinin dolduğu söylendi. Böyle bir şey olduğunu duymamıştım. Onlar ve bizim açımızdan şartlar birkaç kez değişti. Karar vermemiz gereken bir noktaya geldik ama bana teklifin son kullanma tarihi olduğunu söylemediler. Bu anlaşılabilir bir durum ama teklifin süresinin dolduğunu söylemeleri beni şaşırttı.”

“BAŞKAN ALEYHİNE KONUŞMAYACAĞIM ÇÜNKÜ…”

“Başkanla olan ilişkim olağanüstüydü, baba ve oğul gibiydi. Beni Real Madrid’e getirdi ve sonsuza kadar minnettarım. Onun aleyhine bir açıklama yapmayacağım çünkü ailelerde kavgalar var ve herkes kendi çıkarını düşünmek zorunda. Ama bugün birbirimize sarıldığımızda her şey sona erdi. Yüzleşme istemiyorum ama doğruyu söyleyeceğim.”

“BARCELONA… ASLA!”

“Sevilla, kalbimde harika zaman geçirdiğim diğer kulüp ama şu anda masada bir teklif yok. Barcelona’ya gelince… Oraya gitmem imkansız. Sergio Ramos’u asla Barcelona formasıyla göremezsiniz. Real Madrid’den başka bir kulüp hakkında hiçbir düşüncem yoktu. Ocak ayından beri birkaç telefon görüşmesi oldu. Ama Real Madrid’den ayrılmayı hiç düşünmedim. Bundan sonrasına bakacağız. En iyi seçeneği seçeceğim.”