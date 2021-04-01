Sergio Ramos sakatlandı! 3 kritik maçı kaçıracak

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maçta sakatlandı.

Yunanistan ile oynanan mücadelenin devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Ramos, Gürcistan karşılaşmasında ise forma giymemişti. Tecrübeli futbolcu, Kosova’yı 3-1 yendikleri maçın 86. dakikasında ise Eric Garcia’nın yerine oyuna dahil oldu.

Maçtan sonra bacağında ağrı hisseden Ramos’un yapılan kontrolleri sonrasında sol bacak alt arka kaslarından sakatlandığı açıklandı.

35 yaşındaki futbolcu, 6 Nisan'da Liverpool, 10 Nisan'da Barcelona ve 14 Nisan'da oynanacak olan Liverpool maçını sakatlığı sebebiyle kaçıracak.