Sergio Ramos’un ayrılığı resmen açıklandı…

İspanyol devi Real Madrid’de 2005 yılından bu yana forma giyen takımın efsane isimlerinden Kaptan Sergio Ramos ile yollar resmen ayrıldı. Real Madrid formasını 671 kez terleten ve 101 de gole imza atan Sergio Ramos, sona eren sözleşmesini uzatmayarak, kulüpten ayrıldı.

Real Madrid, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kontrat yenileme görüşmeleri sonuç vermeyen Sergio Ramos’un takımdan ayrıldığını, 35 yaşındaki futbolcu için yarın bir veda töreni düzenleneceğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30’da başkanımız Florentino Pérez’in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos’a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek” ifadelerine yer verildi.

Sevilla’da sergilediği performans ile dikkat çeken Sergio Ramos, 2005 yılında 27 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’e transfer olmuştu. Tam 16 yıl Real Madrid forması giyen Sergio Ramos, İspanyol deviyle 4 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 de UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

EURO 2020 KADROSUNDA YER ALMAMIŞTI

İspanya Milli Takımı’nın da önemli futbolcularından biri olan Sergio Ramos, ülkesinin EURO 2020 kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, tecrübeli savunmacıya kadroda yer vermemiş, bu karar eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı ile 180 maça çıkarken, 23 gol kaydetmişti.