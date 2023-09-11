Serhan Çetinsaya’dan çarpıcı açıklamalar: Ahmet Nur Çebi, Sergio Ramos ve istifası hakkında her şey

Beşiktaş'ın istifa eden eski asbaşkanı Serhan Çetinsaya, yaşanan tüm süreci detaylıca açıkladı. Sergio Ramos transferi, Beşiktaş'a olan bağlılığı ve başkanlık hayalleri hakkında konuştu.

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Beşiktaş’ın asbaşkanlığı görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, İstanbul’da bir otelde basın toplantısı düzenleyerek süreci değerlendirdi.

Çetinsaya, istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Ben Beşiktaş’a veda etmiyorum, sadece mevcut yönetimden ayrılıyorum. Beşiktaşlı doğulur ve ölünür. Bu bir tercihtir” dedi.

Çetinsaya, Ahmet Nur Çebi yönetiminde asbaşkanlık görevini üstlenmiş ve Sergio Ramos transferi gerçekleşmediği için istifa kararı aldığı iddia edilmişti.

Çetinsaya, Beşiktaş camiasının her zaman bir parçası olduğunu belirtti ve ekledi: “Ekim 2019’daki seçimden sonra pandemiye kadar icra kurulunda görevliydim. Daha sonra kadın basketbol şubesi sorumlusu oldum. Mayıs 2022’de yeni yönetimde göreve geldik. Benim 15 Haziran’da Beşiktaş’ın bütün borçlarını sıfırlayamayı hedeflediğim bir projem vardı. Yönetime girme hayalim de buydu.”

“10 TRANSFERE BEDEL”

Çetinsaya, kulübün mali durumunu düzeltebilmek için çeşitli projeler üzerinde çalıştığını anlattı ve şunları söyledi: “Gayrimenkul konusunda Beşiktaş’ın çok ciddi dosyası vardı. Nevzat Demir’in sorunlarını çözdük bu benim için 10 transfere bedeldir. Tesiste 20 milyona yaklaşan borcu indirim aldık ve 120 ay vadelendirdik. Pendik’te kürek şubesi için denize sıfır arsa tahsis ettik. Sürecin tamamlanmasına çok az kaldı. Fulya’daki benzin istasyonu ve Çilekli Tesisleri’nin durumları da sorunlu. Beşiktaşlı olup, Beşiktaş’a dava açmanın değerlendirmesini size bırakıyorum.”

Çetinsaya, Beşiktaş’ın geleceği için yapılması gerekenler hakkında da konuştu: “Akaretler’de yer alan eski kulüp binamız yakın zamanda 5 yıldızlı bir otel olacak. Çanakkale’de bir Beşiktaş tatil köyü projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje yüzde 50 tamamlandı.”

“SERGIO RAMOS VİZYON PROJESİYDİ”

Çetinsaya, Sergio Ramos transfer sürecini de değerlendirdi:

“Ramos benim için sadece bir futbolcu transferi değil, bir vizyon projesiydi. Ramos için haricimizde 6 takım daha vardı. Galatasaray da bu sürecin içindeydi. Ilhan Mansız vasıtasıyla Guti ve Gökhan Töre dahil oldu. Ramos ile anlaşmamız 1+1 yıllıktı ve ilk yılın sonunda Beşiktaş’ın tek taraflı feshi hakkı vardı.”

RAMOS TEKLİFİNİN DETAYLARI

Serhan Çetinsaya, Sergio Ramos’un transferi hakkında detaylar vererek, “Anlaşmamız 4+1+5+ 500 bin Euro şeklindeydi. Futbolculuk için 4 milyon Euro, serbest oyuncu olduğu için 1 milyon Euro imza parası, 6 milyon Euro’yu Beşiktaş olarak ödemiyorduk. Ulusal ve uluslararası sponsorlarla reklam filmi çekmeyi düşündük. Sponsorluk konusunda sadece 6 günlük bir çalışma oldu. 3 firmadan ön onay almıştık. Sporcunun sosyal medyadaki tek bir paylaşımı 242 bin Euro. Böyle bir şahıstan bahsederken Türkiye’nin de birçok markası olduğunu düşündük mü, İspanya’nın futbol büyük elçisi olduğunu, efsanevi kaptanlardan biri olmasını düşünürseniz 6 milyonu kolayca çıkartabilirdik” dedi.

“TOPLAM MALİYETİ 50 MİLYON EURO”

Çetinsaya, Ramos’un toplam maliyetinin 50 milyon Euro olacağını doğrulayarak, transfer sürecini ve futbolcunun kondisyonunu övdü.

Ayrıca, bu maliyetin büyük bir kısmının sponsorlardan karşılanacağını ve Beşiktaş’ın kasasından sadece 8 milyon Euro çıkacağını belirtti. Çetinsaya, Ramos’un Sevilla ile daha düşük bir maliyetle anlaştığı iddialarını reddederek, Guti, İlhan Mansız ve Gökhan Töre’ye teşekkür etti.

Ayrıca, Çetinsaya, Beşiktaş başkanlığına saygısızlık yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve Galatasaray ile ilgili sosyal medya paylaşımına dair özür diledi.

Çetinsaya, stat sponsorluğu konusunda yaptığı kum saati paylaşımının heyecanını anlatarak, “Türk spor tarihinin gelmiş en büyük anlaşmasını yaptık” dedi ve anlaşmanın Rusya’daki siyasi kriz nedeniyle geciktiğini belirtti.

Ayrıca, Gazprom ile görüşmelerin devam ettiğini ve sürecin sağlıklı ilerlemediğini düşündüğünü ifade etti. Başkanın 18 Eylül haftasında açıklamalar yapması gerektiğini düşündüğünü belirterek, “Rashica transferinde önünde boş bir sandalye vardı. Ramos gelseydi o sandalye dolacaktı, video kronolojisi de tamamlanmış olacaktı” dedi.

“BEŞİKTAŞ BAŞKANI OLMAK HAYALİM”

Serhan Çetinsaya, Beşiktaş’a başkan olma hayalinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Çetinsaya, Beşiktaş başkanlığının büyük bir onur olduğunu ve bu makama kızılması veya küsülmesinin doğru olmadığını belirtti.

“Beşiktaş başkanlık makamına küsülmez, kızılmaz. Ben o hakkı kendimde görmüyorum. Bazen biz küçükler olarak ‘Kol kırılır, yen içinde kalır.’ demek zorunda kalırız” dedi ve mevcut yönetimle yaşadığı sorunlara değindi. Çetinsaya, 2025 yılında aday olmayacağını belirtirken, Beşiktaş’ın her zaman en büyük hayali olduğunu vurguladı: “Benim en büyük hayallerimden birisi Beşiktaş’a başkan olmak. Bu hayali kurmaktan daha doğal ne var.”

“İSTİFA SEBEBİM RAMOS DEĞİLDİ”

Çetinsaya, mevcut kırgınlıklarının Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye yönelik olmadığını, sürece yönelik olduğunu belirtti. “Mevcut kırgınlıklar Beşiktaş başkanının şahsına değil, süreçle alakalı kırgınlıklar. Bunu da çok büyütmemek lazım” dedi ve devam etti: “Bir futbolcunun transferinin olmaması, istifa sebebim değildi. Bu sadece dolu olan bardağa atılan son damlaydı. Başkanımızla geçenlerde baş başa bir yemek yedik. Onun da istifa sürecimdeki kırgınlıkları anladığını düşünüyorum.”

“EN BÜYÜK HAYALİMDEN VAZGEÇTİM”

Çetinsaya, Ramos transferi sürecinde yaşananlar nedeniyle belki de fazla dolduğunu, çocukluğundan beri Beşiktaş yöneticisi olmanın en büyük hayali olduğunu, ancak bu hayalinden vazgeçtiğini belirtti ve “Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim Beşiktaş yöneticisi olmaktı. Ben en büyük hayalimden vazgeçtim. Bu durum duygusal olarak zaten çok önemli bir karardı. Belki ilerleyen günlerde bu karardan dolayı üzülecek miyim, pişman olacak mıyım bilmiyorum. Bugün bu olması gerekiyordu ve bu oldu” şeklinde konuştu.