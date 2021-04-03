Serie A’da Inter arayı açıyor

İtalya Serie A’da 28. hafta maçları sonrasında lider Inter, zirve koltuğunda iyice rahatladı. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Milan’ın sahasında 10 kişi kalan Sampdoria karşısında 1-1 berabere kaldığı haftada deplasmanda Bologna’yı mağlup eden Inter, maç eksiği olmasına rağmen puan farkını sekize çıkardı. Torino derbisinde Torino ile berabere kalan Juventus ise zirvenin 12 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Ligde orta sıralarda yer alan Bologna deplasmanında golcüsü Lukaku ile 31. dakikada öne geçen Inter, maçın kalan bölümünde elde ettiği skor avantajını korumayı bildi. Kritik deplasmandan üç puanla dönen Inter, puanını 68’e yükselterek zirvede tek başına kaldı. İkinci sırada yer alan Milan ise Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçın 57. dakikasında Quagliarella ile öne geçen Sampdoria, 59. dakikada Adrien Silva’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasından sonra baskısını arttıran Milan, 87. dakikada Hauge’nin golüyle bir puanı kurtardı.

Juventus kayıplarda

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen şampiyonluk adaylarından Juventus, derbi maçta düşme hattında kurtulmaya çalışan Torino ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Juventus, 13. dakikada Chiesa ile öne geçti. Bu gole 27. dakikada Sanabria ile yanıt veren Torino, soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmeyi başardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Torino, 46. dakikada yine Sanabria’nın kaydettiği golle öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda savunmaya çekilen Torino karşısında gol için bastıran Juventus, 79. dakikada Cristiano Ronaldo ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Torino derbisi 2-2 berabere sona erdi.

Şampiyonluk yarışında yer alan takımlardan Atalanta ise, sahasında Udinese’yi 3-2 mağlup etti. Atalanta’nın gollerini 19 ve 43. dakikalarda Muriel, 61. dakikada Zapata kaydetti. Udinese’nin golleri ise 45. dakikada Pereyra ve 71. dakikada Stryger Larsen’den geldi.

Serie A’da Inter, 28 maçta topladığı 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milan’ın 29 maçta 60, Atalanta’nın 29 maçta 58 ve Juventus’un 28 maçta 56 puanı bulunuyor.