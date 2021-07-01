Sertaç Şanlı Barcelona ile sözleşme imzaladı

Anadolu Efes ile sözleşmesi biten milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Barcelona Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Barça Ailesine Hoş Geldin” ifadeleri yer aldı ve Sertaç Şanlı’nın sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu.

Sertaç Şanlı, Barcelona'da forma giyecek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, “Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım ve bundan mutluyum. Barcelona taraftarı ile yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Sertaç Şanlı, ardından Karşıyaka, Telekom, Galatasaray, Gaziantep, Uşak Sportif, Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giymesinin ardından 12 yıl sonra yeniden Anadolu Efes’e geri döndü.

Anadolu Efes’in THY EuroLeague şampiyonluğunda büyük payı olan 29 yaşındaki pivot, geçen sezon bu ligde oynadığı 34 maçta yüzde 35 üçlük isabetiyle 7.8 sayı, 2.2 ribaunt ve 0.6 asist ortalamaları yakaladı.

Sertaç Şanlı, Final Four’da oynadığı iki maçta ise 15.5 sayı ve 5 ribaunt ortalamaları yakaladı.