Servet Çetin: Kazanan taraf olmamız gerekiyordu

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Antalyaspor maçının ardından "Futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Kazanan taraf olmamız gerekiyordu" açıklamasında bulundu.

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Süper Lig’in 3’üncü haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maçın bekledikleri gibi çekişmeli geçtiğini belirten Servet Çetin, “Talihsiz bir gol yedik iyi oynarken. Ama oyuncularımı kutladım, ona iyi bir reaksiyon gösterdiler. Golü de bulduk. Antalya geçişleri iyi yapan bir takım. Bu takıma karşı geriye düştükten sonra daha çok pozisyon bulan bir takımdık. Pozisyon vermeden beraberliği sağladık. Antalyaspor’un etkili oyuncuları var. Ona rağmen çok güzel mücadele ettiler. Kazanan tarafın bizim olmamız gerekiyordu. 1-0’dan sonra iyi bir performans gösterdik. Takımın performansından memnunum” dedi. (DHA)