Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Fransa’ya penaltı atışlarında 2-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi çerçevesinde destek verdiği, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya’nın Pescara kentinde düzenlenen şampiyonada final maçında Fransa ile karşılaştı.

Final yolculuğuna kadar grupta oynadığı 4 maçta ev sahibi İtalya, Yunanistan ve Çekya'yı yenen milliler, sadece Fransa karşısında fire verdi. Grupların ardından yarı finalde İngiltere'yi penaltı vuruşlarıyla 2-0 mağlup ederek finalde, grupta diş geçiremediği Fransa'nın rakibi oldu.

Maça iyi başlayan milliler son dakikaya kadar birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, penaltı atışlarında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Milli Takım üç penaltı vuruşunun ikisinden yararlanamazken, penaltı vuruşlarındaki tek golü Recep Aydeniz kaydetti.

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı bu sonuca rağmen, 2023 Dünya Şampiyonası'na ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na direkt katılma hakkı elde etti.