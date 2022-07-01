Sevilla, Francisco Montero için Beşiktaş’a transfer teklifi yaptı

Sol ayaklı stoper arayışındaki Sevilla, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Francisco Montero için yapılan teklife Valerien Ismael şartı onay verirken Beşiktaş yönetimi rakamı yukarı çıkarmaya çalışıyor...

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş ekonomik anlamda ciddi bir rahatlama getirebilecek bir teklif aldı. Sol ayaklı stoper arayan ve Galatasaray'la Marcao için de görüşen Sevilla'nın Beşiktaş'tan da Francisco Montero'yu istediği medyaya yansıdı.

İspanya'da çıkan haberlerde Endülüs ekibinin 6 milyon euroluk bir teklifle Kara Kartal'ın kapısını çaldığı vurgulandı. Beşiktaş kurmayları rakamı yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Teknik Direktör Valerien İsmael ise kulübün lehine olması halinde Montero'nun satışına onay verdiğini yöneticilere iletti.

Beşiktaş, 23 yaşındaki stoperi toplamda 1.2 milyon euro karşılığı Atletico Madrid'den transfer etmişti. Siyah-beyazlılarda 42 maça çıkan Montero, 2 gol-1 asiste imza attı.

WEGHORST GELİYOR

Siyah beyazlılar, yeni golcüsüne bugün ya da yarın kavuşuyor. Beşiktaş, sezon sonuna kadar kiralanan Wout Weghorst'un satın alma bedelini de 6 milyon euroya çekmeye çalışıyor. Hollandalı futbolcu ise iki kulüp arasındaki anlaşmayı bekliyor.

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