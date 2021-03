Sevilla kalecisi Bono uzatmalarda kalesini terk etti ve… ‘Bu normal değil’

İspanya La Liga’nin 28. haftasında şampiyonluk yarışı veren Sevilla, deplasmanda düşme hattından kurtulmaya çalışan Valladolid ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere sona ererken, Sevilla kalecisi Yassine Bounou (Bono), takımına bir puanı getiren isim oldu.

İlk yarısı 44. dakikada Orellana’nın penaltıdan attığı golle 1-0 Valladolid’in üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı nefes kesti. Tüm hatlarıyla kapanan rakibi karşısında beraberlik için bastıran Sevilla, Valladolid savunmasını aşmakta sıkıntı yaşadı. Net fırsatları harcayan, bir topu direkten dönen Sevilla’nın umutları azalırken, sahneye kaleci Bono çıktı.

Uzatmalara gidilirken kazanılan kornerde Bono, kalesini terk ederek gol için rakip ceza sahasına girdi. Yapılan ortada Valladolid savunması topu bir türlü uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde top son olarak kaleci Bono’nun bulunduğu bölgeye geldi. Topun gelişine sol ayağıyla şık bir vuruş yapan Bono, Sevilla forvetlerinin yapamadığını yaptı ve topu 90+4. dakikada ağlara gönderdi. Bono’nun golü sonrası saha içindeki ve yedek kulübesindekli tüm Sevilla futbolcuları büyük sevinç yaşadı.

Bu golle bir puan alan Sevilla, şampiyonluk yarışında yara alsa da, Bono’nun attığı gol geceye damga vurdu.

Bono, İspanya La Liga’da bu sezon gol atmayı başaran ikinci kaleci oldu. Daha önce de Eibar kalecisi Marko Dmitrovic, Atletico Madrid maçında penaltıdan ağları havalandırmıştı. Bono, Sevilla tarihinde gol atan ilk kaleci olarak ise tarihe geçti.

Bono’nun gol attığı maçın özeti, La Liga English resmi hesabından paylaşıldı.

HIGHLIGHTS | Late drama as @SevillaFC_ENG ‘keeper Bono equalises with the last kick of the game.

— LaLiga English (@LaLigaEN) March 20, 2021