Sevilla’dan Sergio Ramos transferine yalanlama: Bize uygun değil!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ve menajeri ile iletişim halinde olduğu Sergio Ramos için adı geçen bir başka İspanyol kulübü Sevilla'dan açıklama geldi.

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Galatasaray’ın gündeminde yer alan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos ile ilgili bekleyiş devam ederken Sevilla cephesinden bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Ramos’u ilgi duydukları ve transferi için menajeri ile pazarlıklara başladığı ileri sürülen Sevilla kulübünde ilk ağızdan yalanlama geldi.

Sevilla Başkanı Jose Castro, Sergio Ramos transferiyle ilgili konuştu. Castro, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki İspanyol stoperin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

“BEN DE ÖZEL UÇAĞIM OLSUN İSTİYORUM”

Castro yaptığı açıklamada, “Sergio Ramos ile ilgimiz yok. O hiçbir zaman bizim için seçenek olmadı, çünkü şartları itibarıyla bize uygun değil. Sergio Ramos, Sevilla’ya gelmek mi istiyor? Ben de bir özel uçağım olsun istiyorum mesela…” ifadelerini kullandı.

Sevilla altyapısında yetiştikten sonra Real Madrid’e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain’e imza attı. Galatasaray’ın yıldız oyuncunun transferi için nabız yokladığı ve menajeri ile iletişim halinde olduğu iddia edilirken sarı kırmızılı taraftarlar da imzaların atılması için büyük bir heyecanla bekleyiş içerisinde.