‘Seyircinin tepkisi ile hocalar değişmez’ demişti, yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Özcan Bizati, Manisa FK maçının ardından "Seyircinin tepkisi ile hocalar değişmez" şeklinden açıklamasından bir gün sonra görevinden ayrıldı.

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Bursaspor Kulübü, bu sezon 3. kez teknik direktör değişikliğine gitti. Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Özcan Bizati ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlılardan yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Fatih Tekke'nin yerine göreve gelen Özcan Bizati'nin Bursaspor kariyeri ligde 9 maç sürdü. Bizati yönetiminde yeşil-beyazlılar 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.

“SEYİRCİNİN TEPKİSİ İLE HOCALAR DEĞİŞMEZ” DEMİŞTİ

Son olarak kendi evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’da taraftarlar teknik Direktör Özcan Bizati’yi istifaya çağırmıştı. Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Manisa FK maçı sonrası dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Karşılaşma sonrası taraftarın tepkisi sorulması üzerine Özcan Bizati, şunları söylemişti:

“Seyircinin tepkisi olacaktır. Seyircinin tepkisi ile hocalar değişmez. Bunların mercileri var. Burada seyirci karar merci değil.”