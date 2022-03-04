Shakhtar antrenörü Rusya saldırısında hayatını kaybetti

Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk altyapı antrenörlerinden birinin Rusya işgali sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü işgalde futbol dünyasından bir ölüm haberi daha geldi. Ukrayna’nın köklü kulüplerinden Mircea Lucescu’nun takımı Shakhtar Donetsk’te alt yaş takımlarında görev yapan bir çalışanın Rus saldırıları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

‘ONU BİR RUS MERMİSİ ÖLDÜRDÜ’

Shakhtar Donetsk CEO’su Sergei Palkin, Rus bombardımanı sırasında altyapı antrenörlerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Palkin, “Bir çalışanımız dün hayatını kaybetti. Kendisi çocuk koçuydu. Bir Rus mermisi ona isabet etti ve hayatını elinden aldı. Rusya, Ukraynalıları öldürüyor, bu çılgınlığı durdurun, susmayın, konuşun! Aksi takdirde bu sizin de yenilginiz olacaktır, gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir yenilgi, dünya tarihinden silinmeyecek bir yenilgi. Ve her biriniz işlenen bu suçun sorumluluğunu taşıyacaksınız” açıklamasını yaptı.

‘KANLI REJİME KARŞI GELME KORKUNUZ’

Rus futbol adamlarına ve futbolcularına da seslenen kulüp CEO’su sözlerini şöyle sürdürdü: “Rus Futbol kulüplerinin sahiplerine, yöneticilerine ve oyuncularına sesleniyorum. Rusya, Ukrayna’ya korkunç ve hain bir askeri saldırı gerçekleştirdi. Her birinizin bulunduğu ve her zaman sıcak bir şekilde karşılandığınız bir ülke. Akrabalarınız, arkadaşlarınız var, hatta bazılarınızın doğduğu bir ülke ve bu ülke Rus ordusu tarafından ağır silahlarla yok ediliyor. Tüm dünya bu çılgınlığı durdurmak için harekete geçmenizi bekliyor ama korkuyorsunuz. Sporda korku, zafer olasılığını sıfıra indiren duygudur. Ukrayna’daki savaşa karşı çıkma korkunuz yıkılan şehirler, korkunuz sivil halk arasında binlerce ve binlerce ölüm, korkunuz ölü çocuklar ve milyonlarca insanın sakat kaderi… Kanlı rejime karşı gelme korkunuz en büyük yenilginizdir.”

Shakhtar Donetsk kulübü, hayatını kaybeden altyapı antrenörünün ismini açıklamadı.

Rusya’nın Ukrayna’ya silahlı işgal hareketinden bu yana futbol dünyasının bilinen üçüncü kaybı oldu. Daha önce 2 Ukraynalı futbolcu da savaş nedeniyle hayatını kaybetti.