Sıfır risk Falcao

Galatasaray’da keyifler yerinde… Liderlik cepte, takım formda… Bir yıldızın durumu ise hâlâ kafaları karıştırıyor: Radamel Falcao…

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mostafa Mohamed'in attığı gollerle sevinirken Falcao'yu sahalarda görememenin üzüntüsünü yaşıyor. Öyle ki Kolombiyalı, Cimbom'a geldiği günden bu yana 41. maçını bu hafta kaçırdı. Ancak iki haftadır takımla çalışmasına rağmen kadroya giremeyen yıldız futbolcunun bu kararı teknik heyetle ortak aldığı ortaya çıktı.

TERİM ANLAYIŞ GÖSTERDİ

Falcao, Fatih Terim ve ekibiyle yaptığı görüşmede, sezon başında yaptığı hatayı tekrarlamak istemediğini anlattı. İlk 6 haftada 5 gol atan sonra sakatlanıp uzun süre forma giyemeyen, döner dönmez yine sakatlanan 35'lik futbolcu, bu kez tam hazır olmadan oynamak istemediğini vurguladı. Güçlendirme çalışmalarına hız veren Falcao, en az 1 haftaya daha ihtiyacı olduğunu paylaştı.

Terim de sezonun final döneminde yararlanmak istediği oyuncusuna anlayış gösterdi.

MOHAMED’İN AKIL HOCASI

Falcao, sahaya çıkmasa da özellikle Mohamed ile yakından ilgileniyor. İlk defa yurtdışına çıkan genç Mısırlı'yla tecrübelerini paylaşan ‘El Tigre', idmanlarda gol vuruşu ve pozisyon alma ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor.