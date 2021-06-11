Şilili yıldız Beşiktaş’a doğru

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak İtalya'dan bir iddia geldi. Calciomercato.com adlı haber portalı, Inter'den ayrılması kesin olan Arturo Vidal'e siyah-beyazlıların da talip olduğunu öne sürdü. Rusya Ligi'nden Zenit'in de ilgilendiği 34 yaşındaki orta saha, daha önce Meksika kulübü Club America'nın transfer önerisini geri çevirmişti. Vidal, geçen sezon Inter formasıyla ligde oynadığı 23 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

DZEKO İÇİN İLK TEMAS

Öte yandan Aboubakar’ın ayrılması sonrasında santrfor transferine hız veren siyah-beyazlılarda, listedeki ilk isim olan Edin Dzeko için ilk temas kuruldu. Beşiktaş yönetiminin, Roma ile 1 yıllık daha kontratı olan Boşnak golcünün menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Olumlu geçen ilk buluşmanın ardından siyah-beyazlıların İtalyan ekibine teklifte bulunacağı belirtildi.

Roma'da yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 35 yaşındaki santrforun Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Dzeko'yu yeni sözleşme pazarlığındaki Sergen Yalçın da çok istiyor.