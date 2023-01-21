Sinan Kaloğlu: Mental olarak kolay durumda değiliz

Sahasında Pendikspor'a farklı mağlup olan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Mental olarak kolay durumda değiliz. Oyuncuları motive etmeye çalışıyoruz, zorlanıyoruz" dedi.

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Spor Toto 1’inci Lig’de sahasında Pendikspor’a 4-1 mağlup olan Altay’da teknik direktör Sinan Kaloğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Sinan Kaloğlu, “Rakibin iki formatı vardı. Aslında sahada stratejik olarak buna cevap verdik. Ligin en güçlü, en pahalı takımlarından birine karşı oynadık. Bugün oynadığımız oyunda zaman zaman iyi şeyler gösterdik. Ama maalesef bireysel hatalara yine yenisi eklendi. Bu durum takımda kırılganlık yaratıyor. Skor kimseyi aldatmasın. Bu skoru bizim yakalayacağımız pozisyonlar oldu. Ofansif beceri gösterememek böyle bir sonucun çıkmasına neden oldu. Mental olarak kolay durumda değiliz. Oyuncuları motive etmeye çalışıyoruz, zorlanıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.