Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenci, Galatasaraylı öğretmenine Trabzonspor forması giydirdi

Ankara’da özel bir okulda okuyan Trabzonspor taraftarı Baturalp Ölmez (13), Türkçe sınavından 20 soruda 20 doğru yaparak iddiaya girdiği Galatasaraylı öğretmeni Gülçin Ergül’e (28) bordo mavili takımın formasını giydirdi.

Öğretmen Gülçin Ergül, öğrencileriyle zaman zaman ilgi alanlarına göre iddiaya girdiklerini söyledi. Ergül, “Baturalp’in ilgi alanı futbol olduğu için onunla zaten futbol muhabbetleri yapıyoruz. Futbolla alakalı iddiaya girdik. Bazı öğrencilerle dinledikleri müzik grubu, zaman zaman bir anime grubu veya farklı aktivitelerle alakalı sohbetlerimiz ve iddialaşmalarımız oluyor” dedi.

GÜLÇİN ERGÜL: BİR ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI TEŞVİK ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Öğrencilerin zaman zaman sınavlarda gözden kaçırdıkları noktalar olabildiğini belirten öğretmen Gülçin Ergül, “Baturalp çok zeki ve başarılı bir öğrenci. Onun en büyük tutkusu futbol ve aynı zaman da Trabzonspor. Bizim maçlardan sonra Baturalp’le bu konularla ilgili atışmalarımız oluyordu. Sınavdan sonra dedim ki ‘Sen sınavdan 20’de 20 yaparsan benden ne istersen ben onu gerçekleştireceğim’. Onun aklına gelen ilk şey öğretmenine Trabzonspor forması giydirmekti. Ben de onu kırmadım. ‘Sınavdan 20’de 20 yaparsan ben senin bu isteğini gerçekleştireceğim’ dedim. Normalde bir Galatasaraylı olarak tabii ki de bu formayı giymezdim. Ama Baturalp sınavda 20’de 20 yaptı. Ben de onun bu istediğini yerine getirdim. Trabzonspor forması giyerek dersi o şekilde anlattım. Bu da ondan çok etkilendi. Çok mutlu oldu. Ben de öğrencimin başarısını teşvik ettiğim için mutlu oldum” diye konuştu.

BATURALP ÖLMEZ: SINAVDA BÜTÜN SORULARI DOĞRU YAPAMASAYDIM FENERBAHÇE FORMASI GİYECEKTİM

Öğretmeniyle girdiği iddiayı kazanmak için sınava motive olup daha çok çalıştığını söylen Baturalp Ölmez, “Eğer iddiayı kaybetseydim Fenerbahçe forması giyecektim” dedi. Ölmez, “Bir gün Türkçe etütteydik, deneme sınavına çalışıyorduk. Ben de öğretmenimle bir iddiaya girmek istedim. Sınavda bütün soruları doğru yanıtlarsam öğretmenim Trabzonspor forması giyecekti. Ama yapamasaydım ben de Fenerbahçe forması giyecektim, hem de 1 gün boyunca. Öğretmenim de kabul etti. Ben de motive olarak hafta sonu iyi çalıştım ve sınavda hepsini doğru yanıtladım. Forma getirdim, öğretmenim de giymiş oldu. Dersi öyle anlattı” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR SEVGİSİ DOĞDUĞUM ANDAN GELİYOR”

Baturalp Ölmez, Trabzonspor sevgisinin babasından geldiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı; “Trabzonspor sevgisi doğduğum andan geliyor. İlk doğduğumda bana Trabzonspor tulumu giydirmişler. Küçüklüğümden beri de hep maçları izlerim. Babamdan geldi o sevgi. İyi günde de kötü günde de her zaman takımımın maçları izlemişimdir. Zoru seçtim, şampiyonluk için başka takımları tutabilirdim ama ben Trabzonspor’u tuttum.”