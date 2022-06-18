Siopis ve Bakasetas’ın Yunanistan’daki düğünde kolbastı keyfi
Trabzonspor forması giyen Yunan futbolcular Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas, ülkelerinde katıldıkları düğünde kolbastı oynamadan duramadılar...
Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’da eğlence bitmiyor. Bordo mavili ekibin yıldız isimleri Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas, Yunanistan’daki bir düğünde kolbastıyla eğlendi.
Arkadaşlarının düğününe katılan ikili, Trabzon’un yöresel oyunu kolbastı müziği çalmaya başlayınca ortaya geçerek çılgınlar gibi dans etti. Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında değişik figürler yapan Siopis eğlenceli dakikalar yaşanmasına neden oldu.