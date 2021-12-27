Sivas 23 dakikada dağıldı

Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor, ilk 23 dakikada yediği gollerle rakibine mağlup oldu. Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona ererken, Kayserispor galibiyet hasretini dindirdi.

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Süper Lig’in 19. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor, ilk 23 dakikada bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Maça iyi başlayan Kayserispor, 9 ve 17. dakikalarda Gavranovic’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. 23. dakikada Thiam’ın attığı golle Kayserispor, soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince mücadele, 23 dakikada gelen 3 golle Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor böylece ligde üç maçtır süren galibiyet hasretini dindirirken, Sivasspor beş maç sonra mağlubiyetle tanıştı. Kayserispor puanını 24’e yükseltirken, Sivasspor 26 puanda kaldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor sezonun ilk yarısını 13. sırada tamamlarken, Sivasspor ise 12. sırada yer aldı.

SİVASSPOR LİGDE 5. KEZ KAYBETTİ

Sivasspor, Kayserispor mücadelesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 19. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. yenilgisini elde etti.

Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, ikinci haftada Trabzonspor'a 2-1, sekizinci haftada Beşiktaş'a 2-1 yenilen Sivasspor, on üçüncü haftada Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 26 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI