Sivas 23 dakikada dağıldı
Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor, ilk 23 dakikada yediği gollerle rakibine mağlup oldu. Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona ererken, Kayserispor galibiyet hasretini dindirdi.
Süper Lig’in 19. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor, ilk 23 dakikada bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Maça iyi başlayan Kayserispor, 9 ve 17. dakikalarda Gavranovic’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. 23. dakikada Thiam’ın attığı golle Kayserispor, soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince mücadele, 23 dakikada gelen 3 golle Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Kayserispor böylece ligde üç maçtır süren galibiyet hasretini dindirirken, Sivasspor beş maç sonra mağlubiyetle tanıştı. Kayserispor puanını 24’e yükseltirken, Sivasspor 26 puanda kaldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor sezonun ilk yarısını 13. sırada tamamlarken, Sivasspor ise 12. sırada yer aldı.
SİVASSPOR LİGDE 5. KEZ KAYBETTİ
Sivasspor, Kayserispor mücadelesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 19. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. yenilgisini elde etti.
Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, ikinci haftada Trabzonspor'a 2-1, sekizinci haftada Beşiktaş'a 2-1 yenilen Sivasspor, on üçüncü haftada Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu.
Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 26 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 4′ Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Mustafa, kafayla topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
- 8′ Mustafa'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci Ali güçlükle kornere çeldi.
- GOL! 9′ Emrah'ın sol kanattan kullandı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topu önünde bulan Gavranvoic, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
- GOL! 17′ Thiam'ın sol kanttan ceza sahasına ortasında topa yükselen Gavranovic'in şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
- GOL! 23′ Rakiplerinden geçen Gavranovic, topu müsait durumdaki Thiam'a çıkardı. Thiam'ın bekletmeden uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
- 26′ Fajr, ceza sahası yayı üzerindeki Kerem'e pasını aktardı. Topla buluşan Kerem'in sert şutunu kaleci Lung son anda kornere çeldi.
- 54′ Kayode'nin sağ kanattan ceza sahasına çıkardığı topa James bekletmeden vurdu, kaleci Lung topu kornere çelmeyi başardı.
- 74′ Sağ kanatta topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 77′ Caner'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada James'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
- 90′ Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fajr, direk kaleye vurdu ancak Kaleci Lung, meşin yuvarlağı köşeden çıkarmayı başardı.