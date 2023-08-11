SPOR
Abone Ol

Sivasspor, Achilleas Poungouras’la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sivasspor, Achilleas Poungouras’la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor, 27 yaşındaki stoper Achilleas Poungouras’ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sivas’a gelen Poungouras kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Kulüp Başkan vekili Bahattin Eken yer aldı.

13 Aralık 1995’te Thessaloniki’de dünyaya gelen Achilleas Poungouras, futbola PAOK altyapısında başladı. Ardından PAE Veria ve Arka Gdynia formaları giyen sporcu son olarak Panathinaikos’ta görev yaptı. (DHA)

X Reklam