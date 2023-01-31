Sivasspor Alanya deplasmanında 3 attı 3 aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Francesco Farioli’nin yönetimindeki Alanyaspor ile Rıza Çalımbay’ın ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 3-0 kazanırken galibiyet golleri 32 ve 45+2’de Mustapha Yatabare, 50. dakikada ise Max Gradel’den geldi.

Bu sonuçla beraber ligde üst üste 2. deplasman galibiyetini alan Sivasspor puanını 21’e yükseltirken, Alanyaspor 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor’u konuk ederken, Sivasspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.

YATABARE DEVAM EDEMEDİ

Sivasspor’da 2 golle maçın yıldızlaşan ismi olan Mustapha Yatabare, 62. dakikada sakatlanarak yerini yeni transfer Jordy Caicedo’ya bıraktı. Yatabare’nin Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel’in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare’nin pasında topla buluşan Gradel’in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.



32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel’in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat’ın gelişine vurduğu şut, az farkla auta gitti.

45+1 dakikada Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uğur Çiftçi’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare’nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-2

50. dakikada Sivasspor farkı üçe çıkardı. Alanyasporlu Umut Güneş’in geri pasında Sivasspor’da topla buluşan Gradel, ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-3

59. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Charisis’in ceza sahası dışından vurduğu şutta savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Zinedine Ferhat’ın ortasında Efecan Karaca’nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

71. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Cavaleiro’nun ortasında Ahmed Hassan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Sivasspor’un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Caidedo’nun ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Runarsson’da kaldı.

TRABZONSPOR MAÇI SONRASI KÖTÜ SERİ

Evinde Trabzonspor’u 5-0 yenerek çarpıcı bir skora imza atan Alanyaspor bu maçın ardından ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

İSTİFA SESLERİ

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Alanyaspor’da tribünler, 3-0’lık skorun ardından teknik direktör Francesco Farioli’yi istifaya davet etti