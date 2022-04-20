Sivasspor, Alanyaspor’u 90+2’de devirdi: 1-2 | Türkiye Kupası Yarı Final

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor'u ağırlayan Alanyaspor, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken 10 kişi kalan rakibine 90+2'de gelen muhteşem golle boyun eğdi.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Maçın henüz 6. dakikasında harika bir frikik organizasyonuyla golü bulan Alanyaspor, Emre Akbaba ile 1-0’lık üstünlüğü ele geçirdi. Golden sonra beraberlik için bastıran Sivasspor’un bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 32’de Mustapha Yatabare’nin kafa golüyle ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 59. dakikasında sarı kart gören Yatabare, hakem Ali Şansalan’a itirazın dozunu abartınca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eksik kalan Sivasspor karşısında baskısını artıran Alanyaspor, 79. dakikada oyuna giren Kerem Atakan Kesgin’in golüyle şoke oldu. Sivasspor’un 21 yaşındaki futbolcusu, 90+2’de ceza sahası dışından çektiği müthiş şutla kaleciyi mağlup ederek Sivasspor’u 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Sivasspor ve Alanyaspor, 10 Mayıs’ta Sivas’taki rövanş maçında tekrar bir araya gelecek. Final biletini alan ekip, Trabzonspor-Kayserispor eşleşmesinden tur atlayan takımla finalde karşılaşacak.

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