Sivasspor, Alanyaspor’u saf dışı bıraktı! Türkiye Kupası’nda ikinci finalist: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Alanyaspor'u ağırlayan Sivasspor, geriye düşmesine rağmen son dakikalarda kaptan Hakan Arslan'ın sahneye çıkmasıyla finale yükselen taraf oldu. Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

Sozcu.com.tr

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor’u 2-1 yenen Sivasspor, rövanşta rakibini kendi sahasında ağırladı. Maç boyunca düşük tempoda geçen mücadele son dakikalarda nefes kesti ve Sivasspor 1-1’lik sonucun ardından Alanyaspor’a karşı toplamda 3-2’lik üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle geçilen ve durgun bir tempoda oynanan mücadelede sessizliği Famara Diedhiou bozdu. Maçın 71. dakikasında Eduardo’nun yerine giren Diedhiou, 7 dakika sonra kafa golüyle Alanyaspor’u 1-0 öne geçirdi. Ancak 10 dakika sonra 88’de Sivasspor kaptanı Hakan Arslan skoru 1-1’e getirince mücadele bu sonuçla tamamlandı ve Sivasspor finale yükselen ekip oldu.

KAYSERİSPOR-SİVASSPOR FİNALİ İSTANBUL’DA

Türkiye Kupası’nda finale kalan Sivasspor, Kayserispor ile 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20:45’te karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelenin galibi Türkiye Kupası şampiyonu olarak gelecek sezon Avrupa Ligi’nde yer alacak.