Sivasspor, Alanyaspor’u yenip hasrete son verdi: 1-0
Ligde 3 maçtır kazanamayan Sivasspor, 2 maçtır yenilen Alanyaspor'u Fajr'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek kötü gidişe son verdi.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.
3 haftadır kazanamayan Sivasspor’a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Fajr penaltıdan kaydetti. Karşılaşmanın geride kalan dakikalarda takımlar skoru değiştiremedi.
Alanyaspor ise bu sonuçla birlikte üst üste 3. yenilgisini aldı.
Ligde son 4 haftaya girilirlen, Sivasspor 45 puanla 13. sıraya çıkarken, Alanyaspor ise 52 puanla 6. sırada kaldı.
Gelecek hafta ligde Sivasspor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.