Sivasspor, Altay deplasmanında 1 puana razı oldu
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Altay sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Altay ile Sivasspor Bornova Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı 1’er golün atıldığı maçta puanlar paylaşıldı.
Sivasspor, 38. dakikada Mustafa Yatabare’nin golüyle öne geçti. Altay, 44. dakikada Daouda Karamoko Bamba’nın golüyle skoru eşitledi. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5’ine doğrudan katkı sağladı.
3 maç aradan sonra tekrar puan alan Altay, puanını 16’ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3 maçtır üst üste sahadan beraberlikle ayrılan Sivasspor, puanını 12’ye çıkardı.
Altay, gelecek hafta Antalyaspor’a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Giresunspor’u ağırlayacak.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada gelişen Altay atağında Rayan'ın pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Kappel, şutunu gönderdi ancak top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan atak yapan Sivasspor'da Uğur'un ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan topa dokundu ancak meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Pozisyonun devamında Fajr kaleyi denese de top yandan oyun alanını terk etti.
38. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor'da Gradel'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
44. dakikada baskıyla top kapan Altay'da, Rayan'ın pasına hareketlenen Bamba, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol kanattan Bamba’nın taşıyarak ceza sahasına doğru ilerlediği pozisyonda Zeki Yıldırım topla buluştu. Zeki’nin pasında topu alan Pinares’in ceza sahası yayında plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
67. dakikada sol kanattan Paixao’nun ortasında Erhan Çelenk kafa ile topu indirdi; Kappel’in şutunda top az farkla auta gitti.
86. dakikada Erhan Çelenk’in ceza sahası önünden attığı pasta topla buluşan Paixao’nun şutu direğin dibinden dışarıya çıktı.