Sivasspor, Antalya’da şov yaptı

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-2 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte yenilmezliğini 10 maça çıkaran Yiğidolar, 44 puana yükseldi. 2 maçtır kaybeden Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

Sivasspor’a galibiyete getiren golleri 1 ile 36. dakikalarda Boyd, 47. dakikada Yatabare ve 90+3. dakikada Erdoğan kaydetti. Antalyaspor’un golleri ise 27. dakikada penaltıdan ve 63. dakikalarda Fredy attı.

34. haftada Antalyaspor Pazar günü 16.00’da Kayserispor ile deplasmanda; Sivasspor ise aynı gün 13.30’da Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Boyd'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

6. dakikada ceza yayı yakınında Eren Albayrak'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik, ceza alanı içinde defans oyuncusu Camara tarafından düşürülürken, karşılaşmanın hakemi pozisyona aut kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını kullandı.

27. dakikada penaltı için topun başına geçen Fredy, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

36. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanı içinde uzun gönderdiği taç atışına kırmızı beyazlı defans oyuncuları dokunamadı. Seken topu Boyd, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2

45+3. dakikada yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Boyd’un vuruşunu Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

46. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Fajr’in arka direğe ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-3

49. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Podolski'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.

58. dakikada Yatabere'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in sert şutunu kaleci kornere çeldi.

66. dakikada ceza alanı dışından Fredy'in sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti.(2-3)

69. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Podolski'nin sert şutunu kaleci çeldi.

74. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kurtardı.

88. dakikada Gradel'in sol kanattan arka direğe kestiği ortada Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

90+3. dakikada Kayode pasını ceza alanı içindeki Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-4