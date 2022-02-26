Sivasspor-Beşiktaş [Canlı Yayın]

Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, son maçta Fatih Karagümrük'e kaybeden Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’de üst sıralarla bağlantısını koparmak istemeyen ve haftalardır yenilmeyen Üst üste üç beraberliğin ardından Altay’ı yenerek nefes alan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında galibiyet serisi arıyor.

Puan tablosunun orta sıralarındaki 34 puanlı Sivasspor ise, 41 puanı bulunan Beşiktaş maçını kazanarak Fatih Karagümrük mağlubiyetini unutturmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş’ta kadroda olması planlanan Josef de Souza, ağrıları arttığı için ilk 11’den çıkartılırken, ısınmalarda boynundan sakatlanan Vida’nın yerine Montero 11’e yerleştirildi. Sivasspor’da ise, yıldız futbolcu Max Gradel sarı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemiyor.