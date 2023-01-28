Sivasspor Malatya’da Adana Demirspor’a yenildi
Malatya'da Adana Demirspor'u konuk eden Sivasspor, kritik maçta rakibine yenilerek düşme hattından çıkamadı.
Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatya Stadı’nda konuk ettiği Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu.
Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba ve David Akintola kaydetti. Sivasspor’un tek golü Isaac Cofie’den geldi.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 37’ye yükseltirken, Sivasspor 18 puanda kaldı.
Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda devam eden çim bakım çalışmaları nedeniyle Adana Demirspor maçını Malatya’da oynadı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 5′ Ali Şaşal’ın uzun pasıyla sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Yatabare taç çizgisi önünden ortaya doğru taşıdığı topu Charisis’e gönderdi. Charisis, ceza yayının solundan yakın köşeye doğru sert vurdu, yerden giden topu kaleci Ertaç kornere çeldi.
- 6′ Semih’in orta alanda sağ kanada uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Svensson, çaprazdan içeri sokuldu. Son çizgiye inmeden ortaya çevirmek istediği top savunmadan sekip tekrar Svensson’a çarptı, top auta gitti.
- 9′ Orta alanda kaptığı top sonrası sol kanattan hızla atağa çıkan Charisis’ten pası alan Gradel, çaprazdan içeri sokuldu ve kale alanına inerken yakın köşeye yerden vurdu. Kaleci Ertaç üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.
- 16′ Belhanda’nın orta alanda sol kanada derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru, ceza sahası çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak direğe doğru yerden giden topu Ali Şaşal kontrol etti.
- GOL! 41′ Orta alanda topla buluşan Ndiaye, sol kanttan içeriye doğru hareketlendi ve kendisini durdurmaya çalışan Keita’yı geçerek pasını verdi. Emre Akbaba, penaltı noktasının sağından yakın direğin dibine doğru vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
- 47′ Alaaddin’den pası alan Yatabare penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, son anda araya giren Mert Çetin topu kornere gönderdi.
- GOL! 56′ Adana Demirspor’un sağ kanattan Belhanda’yla kullandığı kornerde arka direkteki Ndiaye’nin kafayla içeri çevirdiği topu kale alanı içindeki Akintola yakın mesafeden yine kafayla tamamladı: 0-2.
- 60′ Erdoğan’ın penaltı noktasına doğru yerden çevirdiği topa Cofie gelişine vurdu, top uzak direğin dibinden auta çıktı.
- GOL! 63′ Max Gradel’in sol kanattan kullandığı kornerde kale alanı önünde iyi yükselen Cofie kafa vuruşunu yaptı, yerden seken topu uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
- 68′ Gradel ceza yayı solundan sağ ayağıyla kaleyi denedi, top uzak direğin yanından auta çıktı.