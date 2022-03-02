Sivasspor, Fatih Karagümrük’ü yıktı! Kupada yarı finalde…
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı. Sivasspor’a turu getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
Bu sonuçla Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’dan sonra yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Anadolu temsilcisinin yarı finaldeki rakibi Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının galibi olacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada ceza sahası içerisinde Gredal topu arkadaşı Kayode'ye göndendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode’nin şutu farklı şekilde dışarı gitti.
24. dakikada Yatabare’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel’in şutu kaleyi bulmadı.
28. dakikada Caner'in ceza sahasına ortasında Burak’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içinde Musa'nın sert şutunda Felix’e de çarpan topu kaleci Ali Şaşal kontrol etmeyi başardı.
62. dakikada Gradel'in arka direğe ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
69. dakikada Kerem'in penaltı noktasına pasında Yatabare topukla vurarak, topu ağlara gönderdi. 1-0
84. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Durmaz'ın uzun şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
86. dakikada Kerem'in ceza sahasına ortasında Yatabare’nin şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.