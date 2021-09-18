Sivasspor Gaziantep FK maçında uzatmada gelen bir puan
Ligde henüz galibiyet almayı başaramayan Sivasspor, sahasında oynadığı maçta uzatma dakikalarında yediği golle Gaziantep FK ile berabere kalarak üç puan hasretine son veremedi.
Süper Lig’in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sivasspor 21. dakikada Yatabare ile öne geçerken, Gaziantep FK 90+3. dakikada Vitor ile bir puanı kurtardı. Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yatabare, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 5 maçta görev aldı. 3 kez ilk 11'de yer alan Yatabare, 299 dakika da sahada kaldı.
Bu beraberlikler ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor’un puanı 3, Gaziantep FK’nin puanı 5’e yükseldi.
Karşılaşmanın önemli anları
- GOL! 20′ Pedro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Henrique’nin ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
- 30′ Ahmet'in pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Henrique’nin şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
- 33′ Gradel’in ortasında ceza sahası içinde Yatabare’nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
- 50′ Gradel’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan’ın sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
- 58′ Sagal'ın ortasında defanstan dönen topa Recep’in vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı kontrol etti.
- 77′ Sağ kanattan Sagal’ın ortasında ceza sahası içinde Figueiredo’nun kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.
- GOL! 90+3′ Halil İbrahim’in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vitor kafayla topu ağlara yolladı. 1-1