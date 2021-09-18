Sivasspor Gaziantep FK maçında uzatmada gelen bir puan

Ligde henüz galibiyet almayı başaramayan Sivasspor, sahasında oynadığı maçta uzatma dakikalarında yediği golle Gaziantep FK ile berabere kalarak üç puan hasretine son veremedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor 21. dakikada Yatabare ile öne geçerken, Gaziantep FK 90+3. dakikada Vitor ile bir puanı kurtardı. Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yatabare, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 5 maçta görev aldı. 3 kez ilk 11'de yer alan Yatabare, 299 dakika da sahada kaldı.

Bu beraberlikler ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor’un puanı 3, Gaziantep FK’nin puanı 5’e yükseldi.

Karşılaşmanın önemli anları