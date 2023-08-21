Sivasspor, Gaziantep FK’yı 3-1 yendi
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK deplasmanında rüzgar gibi esti. Samu Saiz, Caner Osmanpaşa ve Gerson Rodrigues ile galibiyete uzandı. Yeni hocası Servet Çetin ile ilk 3 puanını cebine koydu.
Trendyol Süper Lig 2. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan EMS Yapı Sivasspor, deplasmandan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Mücadelenin 12. dakikasında Samu Saiz’ın golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor, 44. dakikada Caner Osmanpaşa ile soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle girdi. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle oyundaki etkinliğini artıran Gaziantep FK, 50. dakikada Furkan Soyalp ile durumu 2-1’e getirdi.
Ancak 84’te Gerson Rodrigues maçtaki son sözü söyledi ve Sivasspor sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Ligdeki ilk maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, yeni teknik direktörü Servet Çetin yönetiminde ilk 3 puanını aldı.
Gaziantep FK ise, Fenerbahçe yenilgisinin ardından Sivasspor’a da yenildi. Sivasspor ligde bir sonraki maçında Antalyaspor’u ağırlayacak. Gaziantep FK, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.