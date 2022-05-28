Sivasspor için kupa töreni düzenlenecek

Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor için yarın Kongre Müzesi Bahçesi’nde kupa töreni düzenlenecek.

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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor'da kırmızı-beyazlı yönetim ile Sivas Belediyesi kutlama programları kapsamında ortak hareket edecek. Kupa töreni yarın Kongre Müzesi Bahçesi'nde yapılacak. Törende ünlü sanatçı Onur Şan sahne alacak. Saat 20.00'de başlayacak kupa törenine tüm Sivaslılar davet edildi.

Sivas Belediyesi konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma, “O Kupa Sivas'a geldi ve şimdi kutlama zamanı. Ziraat Türkiye Kupası kupa töreninde Onur Şan sahne alacak. Tüm Yiğidolar kutlama programına davetlidir” notunu ekledi.

SİVASSPOR KUPAYI KAZANAN 16. TAKIM OLDU

Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başardı.

Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 2’şer, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya ve Akhisarspor da 1’er kez mutlu sona ulaşmıştı.

Yiğidolar, Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.