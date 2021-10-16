Sivasspor ile Antalyaspor maçı ilk yarıda bitirdi!

Sivasspor ile Antalyaspor ilk yarıda attıkları 4 golle haftayı 1 puanla tamamladı. Takımı, futbolcu Nuri Şahin'e emanet eden Antalyaspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti devam etti.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Milli ara öncesi ligdeki maçlarını kaybeden iki takım da gollerini ilk yarıda buldu ancak birbirlerine üstünlük kuramadı.

Sivasspor 10. dakikada Caner ile 1-0 öne geçerken, Antalyaspor 24. dakikada Fredy’nin şık golüyle 1-1’i yakaladı. Konuk takım, 42. dakikada Doğukan ile 2-1 öne geçmeyi başardı.

İlk yarının duraklama dakikalarında ise Sivasspor’un beraberlik golü geldi. Sol kanattan Uğur Çiftçi’nin ortasında Kayode yaptığı vuruşla Boffin’i çaresiz bıraktı ve skora yeniden denge getirdi: 2-2.

İkinci yarıda takımlar dengeyi bozamadı ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor 10 puana, Antalyaspor da 9 puana yükseldi.

Gelecek hafta Antalyaspor sahasında Başakşehir; Sivasspor da sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.