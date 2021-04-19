Sivasspor ile Beşiktaş 30. kez karşı karşıya

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 mücadelede Sivasspor’un 10, Beşiktaş’ın 14 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 74 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü. İki takım arasında en son oynanan bu sezonun ilk yarısındaki maç Beşiktaş’ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

0-0'LIK SONUÇ YOK

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda 6’şar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0’lık sonuca ise hiç rastlanmadı.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında ligde geride kalan 29 maçta alınan skorlar şöyle:

2005-2006 Sezonu

Sivasspor – Beşikatş: 1-3

Beşiktaş – Sivasspor: 0-1