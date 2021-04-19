Sivasspor ile Beşiktaş 30. kez karşı karşıya

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 mücadelede Sivasspor’un 10, Beşiktaş’ın 14 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 74 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü. İki takım arasında en son oynanan bu sezonun ilk yarısındaki maç Beşiktaş’ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.
0-0'LIK SONUÇ YOK
Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda 6’şar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0’lık sonuca ise hiç rastlanmadı.
Sivasspor ile Beşiktaş arasında ligde geride kalan 29 maçta alınan skorlar şöyle:
- 2005-2006 Sezonu
Sivasspor – Beşikatş: 1-3
Beşiktaş – Sivasspor: 0-1
- 2006-2007 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 0-1
Sivasspor – Beşiktaş: 0-1
- 2007-2008 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 1-2
Sivasspor – Beşiktaş: 1-2
- 2008-2009 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 1-1
Sivasspor – Beşiktaş: 1-1
- 2009-2010 Sezonu
Sivasspor – Beşiktaş: 0-1
Beşiktaş – Sivasspor: 2-2
- 2010-2011 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 2-1
Sivasspor – Beşiktaş: 1-0
- 2011-2012 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 3-1
Sivasspor – Beşiktaş: 1-1
- 2012-2013 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 0-1
Sivasspor – Beşiktaş: 0-1
- 2013-2014 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 1-1
Sivasspor – Beşiktaş: 3-0
- 2014-2015 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 3-2
Sivasspor – Beşiktaş: 0-1
- 2015-2016 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 2-0
Sivasspor – Beşiktaş: 1-2
- 2017-2018 Sezonu
Sivasspor – Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş – Sivasspor: 5-1
- 2018-2019 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 1-2
Sivasspor – Beşiktaş: 1-2
- 2019-2020 Sezonu
Sivasspor – Beşiktaş: 3-0
Beşiktaş – Sivasspor: 1-2
- 2020-2021 Sezonu
Beşiktaş – Sivasspor: 3-0