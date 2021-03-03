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Sivasspor ile Hatayspor serilerine devam etti!

Ligde 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor ile Hatayspor, 54 ve 59. dakikalarda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:14, 03/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivasspor ile Hatayspor serilerine devam etti!

Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İki takımın da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Antalyaspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan takımı olan Sivasspor 26. maçında 12. beraberliğini alıp 33 puana yükseldi. Hatayspor ise 46 puanla haftayı 5. sırada tamamladı.

Ligin 29. haftasında Sivaspor 7 Mart Cumartesi günü 19.00’da Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor da aynı gün sahayasında Kayserispor ile 16.00’da kozlarını paylaşacak.

PRES SİVASSPOR’A GOLÜ GETİRDİ

İlk yarısı golsüz geçilen maçtaki iki gol de 5 dakika içerisinde geldi. 54. dakikada Ruben Ribeiro’ya yapılan baskıda topu kapan Yiğidolar, Gradel’in sol kanat son çizgiden pasını aktardığı Yatabare kaleciden önce davranıp ayağını koyarak topu filelere gönderdi: 1-0.

DIOUF YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Hatayspor’un son haftalardaki golcü oyuncusu Mame Diouf, Rayane Aabid’in yaptığı şık ortaya aynı güzellikte ceza sahasında kafa vuruşu yaparak topu filelere gönderdi: 1-1.

59. dakikada fileleri sarsan 33 yaşındaki Senegalli forvet, oynadığı son 3 lig maçında 4. golünü atarken bu sezon ligde de toplam 11 gole ulaştı.

BOUPENDZA OYUNA GİRMEK ZORUNDA KALDI

Sağ elinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bileği alçıda olan Aaron Boupendza, teknik direktör Ömer Erdoğan kararıyla yedekler arasında yer aldı.

Ancak maçın hemen başında Selim Ilgaz’ın sakatlığı sonrasında Gabonlu oyuncu 4. dakikada oyuna girdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Abdullah Özkara, İsmaiş Şencan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Robin Yalçın, Ahmet, Hakan Arslan, Claudemir (Ziya Erdal dk. 62), Fajr, Boyd (Kone dk. 90+2), Yatabare (Kayode dk. 79), Gradel

Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis (Kone dk. 76), Aabid, Sackey (Muhammed Mert dk. 46), Riberio, Akintola, Diouf (Kamara dk. 76), Selim (Boupendza dk. 4)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Yatabare (dk. 54) (Sivasspor), Diof (dk. 59) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Sackey, Akintola, Katranis (Hatayspor), Ahmet Oğuz (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

  • 23. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan tehlikeli gelişen atağında topla buluşan Riberio'nun şutu savunmadan geri döndü.
  • 26. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Boyd'un ortasında Yatabare ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.
  • 34. dakikada Riberio'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boupendza topu kalenin üstünden auta gönderdi.
  • 36. dakikada Sivasspor'da Boyd'un ceza sahası dışından yerden şutu kalecide kaldı.
  • 42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Gradel'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Yatabare dokunamadı.
  • 44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr'ın tehlikeli şutunu kaleci kornere çeldi.
  • 45+1. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Gradel'in kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
  • 45+2. dakikada Gradel'in şutu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Hakan Arsalan'ın ceza sahası içerisinden çektiği şut direkten geri döndü.
  • 51. dakikada Sivasspor'da Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare'nin kafa vuruşu kale direğinin yandan auta çıktı.
  • 54. dakikada Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası içerişinde yerden pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
  • 59. dakikada Hatayspor'da Aabid'in ceza sahasına ortasında Diof kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
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Yayınlanma Tarihi:17:57,