Sivasspor ile Rıza Çalımbay sözleşme uzattı

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Çalımbay’la yeniden anlaştığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu. Paylaşıma, “Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Yenilmezler” notu eklendi.

Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

İMZA TÖRENİ STATTA

Sivasspor Kulübü, deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenleyecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yarın yapılacak olan imza töreni saat 12.00'de başlayacak.

RIZA ÇALIMBAY CORONA AŞISI OLDU

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma neticesinde tüm kulüplerdeki oyuncu ve teknik ekip çalışanlarının aşılanması sürüyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da corona virüs aşısının ilk dozunu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdı. 58 yaşındaki teknik adama Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan eşlik etti.