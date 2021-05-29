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Sivasspor İngiliz forveti istiyor

Sivasspor, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen 32 yaşındaki santrfor Troy Deeney’e teklifte bulunacak.

Güncellenme: 13:19, 29/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivasspor İngiliz forveti istiyor

Yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, İngiltere 2. Lig ekibi Watford’da oynayan ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki forvet Troy Deeney ile temasa geçti. Deeney ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas ekibi, İngiliz oyuncuya teklif götürecek.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kariyerinde 414 maça çıkan ve 141 gol atan Troy Deeney, 52 kez sarı kart görürken, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Avrupa Futbol İngiltere Sivas Sivasspor transfer Watford