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Sivasspor kalesini gole kapatamıyor

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor, elde edilen bir puana rağmen kalesini yine gole kapatamadı.

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Sivasspor kalesini gole kapatamıyor

Demir Grup Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta da ağlarında gol gördü. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada yalnızca 2 mağlubiyet, 3 beraberlik alan ve 3 puanla 17. sırada bulunan Sivasspor, savunma hattında kötü bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz sezon hem ligin hem de Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında bulunan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ise kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Son 5 maçta 7 gol yedi

Sivasspor, ligdeki bu sezon oynadığı son 5 maçında da ağlarında gol gördü. Sivas temsilcisi, söz konusu süreçte Konyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı takım, bu maçlarda toplam 7 gole engel olamadı.

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