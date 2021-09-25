Sivasspor, Karagümrük’ü dağıttı: 4-0

Hafta arasında Yeni Malatyaspor'u yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Sivasspor, Karagümrük'ü de farklı mağlup ederek yenilmezlik serisinin 5 maça çıkardı: 4-0.

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Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini alarak yenilmezlik serisini de 5 maça yükseltti.

Sivasspor bu sonuçla 9 puana yükselirken, Karagümrük 11 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Karagümrük Cuma günü sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Sivasspor ise Cumartesi günü Beşiktaş’a konuk olacak.

GOL YAĞMURU 1. DAKİKA DOLMADAN BAŞLADI

Sivasspor 51. saniyede Kayode ise 1-0 öne geçti. Karagümrük savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Pedro Henrique, takım arkadaşına verdiği pasla gole katkı sağladı.

GOUTAS YİNE SAHNEDE

50. dakikada Sivasspor’un golcü stoperi Goutas bir kez daha sahneye çıkarak bu sezonki 4. golünü Gradel’in köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselerek attı: 2-0.

56. dakikada Karagümrük’ün gardı tamamen düştü! Uğur’un sol kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Jorge Felix, kaleci Viviano’dan seken kendisi tamamlayarak skoru 3-0’a taşıdı.

NOKTAYI GRADEL KOYDU

71. dakikada Sivasspor’un 4. golü geldi. Gradel sol kanattan ceza sahasına girerken uzak köşeye gönderdiği top savunmaya da çarparak kaleci Viviano’nun üzerinden filelerle buluştu.