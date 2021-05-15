Sivasspor, Kasımpaşa’yı yenip sezonu 5. bitirdi

Süper Lig’in 42. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.

Kazanması halinde Hatayspor maçının sonucuna bakmadan 5. sıranın sahibi olma avantajını iyi kullanan Sivasspor, 42. dakikada Kayode ve 69. dakikada Gradel ile 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 73’ü gösterdiğinde ise Kasımpaşa’nın tek golü Yusuf Erdoğan ile penaltıdan geldi.

Sivasspor, 90+1’de penaltı kazandı. Topun başına geçen Kone, penaltı vuruşunda ilk kez lig maçına çıkan kaleci Erdem topu kurtarmayı başardı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 65 puanla 5. sırada ligi tamamladı. Kasımpaşa ise 46 puanla 14. sırada 2020-2021 sezonunu noktaladı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ın kazanması halinde Avrupa Konferans Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

NAMAĞLUP SERİSİ 19 OLDU

Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bugün sahasındaki Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 19 maça çıkarttı. Sivasspor, bu süreçte 11 galibiyet ve 8 beraberlikle 41 puan elde etti.

Kırmızı-beyazlılar, ayrıca bu sezon 54 gol atarken, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fajr kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içerisine ortaladı. Hakan’ın kafa şutunda top üstten dışarıya çıktı.

6. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gradel, kaleyi hedef aldı. Ancak kaleci Erdem topu çıkartmayı başardı.

29. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta Hakan topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

38. dakikada Brecka’nın geri pasında Erdem topu istediği gibi uzaklaştıramadı, sonrasında sol kanattan gelen ortaya yükselen Kayode’nin vuruşu üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Gradel’in ortaladığı topu Kayode ağlarla buluşturdu. 1-0

49. dakikada Fajr’ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta kaleci Erdem topu kornere çıkarttı.

60. dakikada Gradel’in ceza sahası içerisinde ki sert şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

68. dakikada kazandığı topla ceza sahası içine kat eden Gradel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

72. dakikada kazanılan penaltı atışında Yusuf topun başına geçti. Bu futbolcu topu filelere göndererek farkı 1’e indirdi. 2-1

90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı atışta kaleci Erdem gole geçit vermedi.