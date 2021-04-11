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Sivasspor Konyaspor’u geçti, seriyi devam ettirdi

Sahasında Konyaspor'u konuk eden Sivasspor, sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Konyaspor ise dört maç aranın ardından mağlubiyetle tanıştı. Sivasspor, 10 kişi tamamladığı maçta bir penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.

Güncellenme: 16:24, 11/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivasspor Konyaspor’u geçti, seriyi devam ettirdi

Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 3-1 kazandı. Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarak Sivasspor’un gollerini Yatabare, Kayode ve penaltıdan Robin Yalçın kaydetti. Sivasspor, Gradel’in ayağında bir penaltı vuruşundan yararlanmazken, 80. dakikada Hakan Arslan’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 27. dakikada Yatabare’nin golüyle öne geçen Sivasspor, 45+1. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Gradel’in vuruşu auta gitti. Sivasspor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya iyi başlayan Konyaspor, 54. dakikada Bytyqi ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada sahneye çıkan Kayode, Sivasspor’u yeniden öne geçiren golü kaydetti.

10 KİŞİYLE BİR GOL DAHA

Maçta 80. dakika oynanırken Hakan Arslan, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Son bölümü oldukça heyecanlı geçen karşılaşmanın 88. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Robin Yalçın, takımını rahatlattı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Konyaspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle Sivasspor puanını 47’ye yükseltirken, Konyaspor 40 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 22′ Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında Gradel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
  • GOL! 27′ Ceza sahası dışından Gradel'in sert şutunu kaleci çeldi. Geri dönen topu tamamlayan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
  • 28′ Fajr'ın sağ kanattan yerden pasında Boyd'un şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
  • 30′ Fajr'ın ceza sahası dışından tehlikeli şutunu kaleci güçlükle çeldi.
  • 41′ Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi.
  • 45′ Yatabare'nin ortasında ceza sahası içinde Skubic topa eliyle müdahale etti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
  • 45+1′ Penaltı atışını kullanan Gradel topu auta gönderdi.
  • GOL! 54′ Konyaspor'da Sekidika'nın ortasında Kravets'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Bytyqi tamamladı. 1-1
  • GOL! 68′ Hakan Arslan'ın pasında ceza sahsında içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
  • GOL! 88′ Ceza sahası içerisinde Kayode’ye yapılan hareketi maçın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Robin Yalçın topu filelerle buluşturdu. 3-1

Yayınlanma Tarihi:16:22,