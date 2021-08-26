Sivasspor, Kopenhag’tan fark yedi: 5-0
Sivasspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag'a deplasmanda da 5-0'lık skorla boyun eğerek Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turunda Sivasspor, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Parken’de oynanan mücadeleyi temsilcimiz 5-0 kaybetti.
İlk maçta 2-1 mağlup olduğu rakibi karşısına birçok eksikle çıkan kırmızı-beyazlılar, 90 dakika boyunca pek varlık gösteremedi.
Kopenhag 24’te Stage ve 39. dakikada Daramy’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 55’te oyuna giren Lerager, 57. dakikada skoru 3-0 yaparken, Kopehang 62. dakikada Biel ile durumu 4-0’a getirdi. Karşılaşmaya noktayı koyan isim ise 70. dakikada oyuna girip 76’da fileleri havalandıran Hojlund oldu: 5-0.
Geçen yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Sivasspor bu sezon ise Avrupa’ya erken veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 9. dakikada Max Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte seken top Hakan Arslan'ın önüne düştü. Hakan'ın vole vuruşun da top üstten auta gitti.
- 20. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Diks'in şutunda top yan direkten döndü.
- 24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Stage arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0
- 39. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Daramy yakın köşeye sert bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0
- 41. dakikada Sivasspor atağında Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan şutunda kalecinden seken topla Leke James hamle yaptı, top yandan auta gitti.
- 48. dakikada sol kanattan Pep Biel'in kullandığı köşe vuruşunda Diks kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
- 57. dakikada sağ kanattan gelişen Kopenhag atağında içeriye çevrilen topla buluşan Lukas Lerager, yerden uzak köşeye bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-0
- 62. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Daramy, topu Stage'ye çıkarttı. Stage'de bekletmeden Pep Biel'i gördü. Pep Biel kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 4-0
- 72. dakikada Sivasspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fayçal Fajr'ın yerden şutu yandan auta gitti.
- 76. dakikada Kopenhag atağında ceza sahasına sokulan Jojlund, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu kaleye gönderdi. 5-0