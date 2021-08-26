Sivasspor, Kopenhag’tan fark yedi: 5-0

Sivasspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag'a deplasmanda da 5-0'lık skorla boyun eğerek Avrupa'ya veda etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turunda Sivasspor, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Parken’de oynanan mücadeleyi temsilcimiz 5-0 kaybetti.

İlk maçta 2-1 mağlup olduğu rakibi karşısına birçok eksikle çıkan kırmızı-beyazlılar, 90 dakika boyunca pek varlık gösteremedi.

Kopenhag 24’te Stage ve 39. dakikada Daramy’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 55’te oyuna giren Lerager, 57. dakikada skoru 3-0 yaparken, Kopehang 62. dakikada Biel ile durumu 4-0’a getirdi. Karşılaşmaya noktayı koyan isim ise 70. dakikada oyuna girip 76’da fileleri havalandıran Hojlund oldu: 5-0.

Geçen yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Sivasspor bu sezon ise Avrupa’ya erken veda etti.

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