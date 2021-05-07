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Sivasspor kritik maça dört eksikle çıkacak

Süper Lig’in 40. haftasında yarın Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor.

Güncellenme: 14:45, 07/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivasspor kritik maça dört eksikle çıkacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Başakşehir’le mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda dört eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ile başarılı orta saha Serhiy Rybalka ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Diğer taraftan Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Sivasspor'da dört futbolcu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda kaleci Ali Şaşal Vural, stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncuları Robin Yaçın ile Erdoğan Yeşilyurt, Başakşehir maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya…

Söz konusu futbolcular Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe müsabakasında görev yapamayacak.

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