Sivasspor, Leke James’e imzayı attırdı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah forması giyen Leke Samson James ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki forvet, İstanbul’da başkan Mecnun Otyakmaz’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Kasım 1992’de Nijerya’nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Leke Samson James, futbola Bridge Football Club’ta başladı. Ardından Aalesunds FK, Beijing BSU ve Molde formasını giyen James, geçen sezon ise Al Qadisiyah takımında görev yaptı.

Kariyerinde çıktığı 222 maçta 103 kez fileleri havalandıran Leke Samson James, 22 kez de asist yaptı.