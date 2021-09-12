Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’den tepki: ‘Bu ihanet’

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik, Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasının hakemi Halis Özkahya’ya yönelik sert açıklamalar yaptı. Kadıköy’de oynanan ve 1-1 beraberlikle oynanan maçın ardından konuşan Bilecik, Sivassporlu oyuncuların maç boyunca tempoyu düşürmek için uğraştığını ve hakem Halis Özkahya’nın buna müsaade ettiğini dile getirdi.

İlk yarıda oynanan futbolun kendilerini şampiyonluğa taşıyacağını söyleyen Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

“20-30 dakika özellikle, muazzam bir enerjiyle atak oynayan bir takımımız vardı, buna eşlik eden de bir taraftarımız vardı. Emin olun bu kimya sezon sonunda bizi daha güzel yerlere götürecek.”

“TÜRK FUTBOLUNA İHANET”

“Emin olun bu kimya bizi ligin sonunda çok daha iyi yerlere götürecek. Taraftar, futbolcu, yönetim hepsi aynı kimyayla beraber çok yükselen bir modda çalışma içerisindeyiz. Özellikle ikinci yarı başlarken takımın iyi giden bir modu varken Sivaslı oyuncuların maçı çok yavaşa alan, aşağı doğru çeken hareketlerini izlemiş olduk. Türk hakemlerinin bu tür futbol anlayışına ter düşen hareketlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bugün bunu defalarca izledik. Takım ne zaman hareketlense, atağa çıksa yerde yatmaya çalışan bir Sivaslı oyuncu görmüş olduk. Bunlar gerçekten Türk futbolunun hem kimyasına aykırı hem de Türk futboluna küçük bir ihanet gibi gözüküyor. Diliyorum bundan sonraki maçlarda bu tip örnekleri görmeyiz.”

“BİRAZ SÜREYE İHTİYAÇ VAR”

“Biz sahadaki 11'imize baktığımızda gerek ilk yarı gerekse ikinci yarıda birçok yeni oyuncumuzu gördük. İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var. Bu konuda taraftarlarımıza ve çok değerli camiamıza da biraz sabır diliyorum. Nihayetinde baktığımızda tüm liglerin 4. haftası.”

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşma sonrasında stat dışında toplanan taraftarlar, hakemlere sert tepki gösterdi. “Futbolun katili Türk hakemleri” tezahüratında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik açıklamalarda bulunurken de tepkilerini sürdürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarda bulunmasını ve bugünkü hakem performansı hakkında konuşmasını isteyen taraftarlar, daha sonra güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile uzaklaştırıldı. Başkan Ali Koç ise, stattan çıktıktan sonra otopark alanına yönelerek bir açıklama yapmadı.

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