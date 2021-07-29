Sivasspor Petrocub’u ağırlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Petrocub'u konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Kirill Levnikov yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip bir üst tura yükselmeyi istiyor.

4 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara'nın yanı sıra ülkesinin milli takımında bulunan Max Gradel, Petrocub karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa'daki 16. maç

Sivasspor, sahasında oynayacağı Petrocub mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 16. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 15 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 16 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.