Sivasspor Petrocub’u deplasmanda yendi avantajı kaptı | Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaştı. Yiğidolar, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti. Sivasspor’un tek golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa’dan geldi.

Sivasspor, 90+5. dakikada ise Yatabare ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Temmuz 2021 tarihinde Sivas’ta oynanacak.

DEV EKRANDAN İZLEDİLER

Sivas'ta binlerce vatandaş, Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova temsilcisi Petrocub ile karşı karşıya geldiği müsabakayı Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde dev ekranda takip etti.

Sivas Belediyesi heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar için dev ekran kurup sandalyeler yerleştirildi. Maçın başlama düdüğü öncesi alanı dolduran taraftarlar, maçı izlemeye başladı. Taraftarlar zaman zaman takımları lehine tezahürat yaptı. Vatandaşlar ve taraftarlar maç arasında ve 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona eren ilk yarı sonrası takıma destek vererek sevinç gösterisi yaptı.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette

Petrocub Hincesti: Meira, Potirniche, Efros (Ndzomo dk. 58), Jardan, Revenco, Iosipoi (Sandu dk. 72), Bogaciuc (Turcan dk. 72), Ambros (Bejan dk. 86), Douanla (Gulceac dk. 58), Mihail Platica, Sergiu Platica

Yedekler: Igor Mostovei, Artiom Rozgoniuc, Alexandru Vlas, Cornel Cotogoi

Teknik Direktör: Lilian Popescu

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie (Jorge Felix dk. 80), Hakan Arslan, Fajr (Ziya Erdal dk. 90), Sefa (Yatabare dk. 55), Henrique (Koray Altınay dk. 90) Kayode (Leke James dk. 80)

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Koray Altınay, Kerem Atakan Kesgin, Kubilay Eren Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Caner Osmanpaşa (dk. 16) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Jardan, Platica, Bogaciuc, Ndzomo (Petrocub), Sefa Yılmaz, Fajr (Sivasspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI