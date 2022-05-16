Sivasspor, Rize’de geriden gelip kazandı

Demir Grup Sivasspor küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig’in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivasspor maçta geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı.

Çaykur Rizespor’un golünü 22. dakikada Tyler Boyd kaydetti. Demir Grup Sivasspor’un golleri 31. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 75. dakikada Fredrik Ulvestad’dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 51’e yükseltti. Küme düşen Çaykur Rizespor 36 puanda kaldı. Süper Lig’de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’ya konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Kayserispor’u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Gradel’in ortasıyla topla buluşan Yatabare’nin şutu az farkla auta çıktı.

22. dakikada ceza sahası dışından Cisse’nin yaptığı ortada Sabo kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal’dan dönen topa Sabo'nun ikinci denemesinde de top kaleciden oyun alanına döndü. Geriden gelen Boyd’un önünde bulduğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

31. dakikada Ulvestad'ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topta Erdoğan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

61. dakikada Umar’ın Eren Albayrak’ın önüne attığı pas ile topla buluşan Eren’in şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

63. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Ronaldo Mendes’in şutu az farkla auta çıktı.

75. dakikada Yatabere’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ulvestad topu filelere gönderdi. 2-1

86. dakikada topu ceza sahasının içine kadar Bolasie’nin şutunu yan ağlara attı.